Đại đoàn kết

2017-06-12 04:43:00

(Baohatinh.vn) - Cách đây 50 năm, ngày 16/6/1967, Bộ Công an đã quyết định thành lập Phòng Theo dõi phong trào bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng công an xã. Từ đó đến nay, 16/6 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Công an nhân dân.