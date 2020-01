Đảm bảo trật tự ATGT

2018-10-14 06:35:00

(Baohatinh.vn) - Việc lắp đặt camera giám sát an ninh đã được Công an thành phố Hà Tĩnh cùng nhân dân trên địa bàn tích cực triển khai. Nhờ những “mắt thần” này, Công an thành phố Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hàng chục vụ trộm cắp tài sản, cũng như cung cấp nhiều hình ảnh cho các đội nghiệp vụ khi có vụ việc xảy ra trên địa bàn.