Dân trí Hà Tĩnh

2018-08-03 16:45:00

(Baohatinh.vn) - Năm học 2018- 2019, thành phố Hà Tĩnh tăng hơn 600 em học sinh bậc tiểu học, tương đương với 20 lớp, trong khi thiếu giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp quá tải. Nhu cầu ra lớp của bậc mầm non cũng rất lớn, nhưng kế hoạch tuyển sinh phải giảm 7 lớp. Đó là những lý do tạo nên áp lực trong công tác tuyển sinh đầu cấp bậc tiểu học, mần non trên địa bàn thành phố.