Đánh bạc ở Can Lộc

2018-09-14 08:48:00

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/9, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết: đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can vừa bắt giữ trong vụ đánh bạc theo hình thức xóc đĩa trên chùa Hương (Can Lộc).