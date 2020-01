2017-06-28 11:02:00

(Baohatinh.vn) - 21h30’ ngày 27/6, Công an huyện Can Lộc tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Hello, thuộc khối 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, phát hiện tại phòng 707 có 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.