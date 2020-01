2017-07-15 18:49:00

Sau gần 1 tuần gây ra vụ án khiến 2 người tử vong, được sự vận động của Công an tỉnh Đắk Nông, hai nghi phạm đang bỏ trốn đã ra cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.