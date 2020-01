Đền chợ củi

2018-11-12 19:16:00

(Baohatinh.vn) - Ngày 12/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1963, ở phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.