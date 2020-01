2016-05-12 14:36:00

(Baohatinh.vn) - Kiến trúc trường mầm non Những bông hoa nhỏ ở xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do nhóm KTS gồm Võ Trọng Nghĩa, Takashi Niwa, Masaaki Iwamoto... thiết kế vừa được đề cử cho giải thưởng quốc tế RIBA 2016 của Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh (Royal Institute of British Architects - RIBA).