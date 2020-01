Gây tai nạn chết người

2017-07-23 18:17:00

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, đơn vị đã làm rõ Lê Xuân Diệu (1975, trú tại xóm Tân Bình, xã Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh) là đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông rồi bỏ chạy trong đêm 22/7.