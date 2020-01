Gây tại nạn rồi bỏ trốn

2017-07-23 14:09:00

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc cho biết: Về việc phát hiện thi thể người đàn ông bên QL 15A đoạn qua xã Thượng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) vào sáng nay (23/7), đơn vị đã khám nghiệm hiện trường, xác định đây là một vụ tai nạn và đang ráo riết truy tìm chiếc xe bỏ trốn.