Gây tai nạn

2017-04-16 18:08:00

(Baohatinh.vn) - Trung tá Hà Hải Long – Phó trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam lái xe Nguyễn Trọng Luân (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.