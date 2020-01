2017-09-15 05:54:00

(Baohatinh.vn) - Trong 6 giờ vừa qua (tính đến 1 giờ sáng 15/9), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to; vùng đồng bằng ven biển có mưa to đến rất to và dông. Tại Kỳ Anh có gió mạnh cấp 7 (17m/s), giật cấp 10 (26m/s), khu vực Hoành Sơn có gió mạnh cấp 9 (21m/s), giật cấp 10(26m/s).