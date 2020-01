Gói bánh chưng ngày tết

2019-02-02 11:21:00

(Baohatinh.vn) - Dù cuộc sống có hiện đại đến mấy, đối với người Việt, tết Nguyên Đán vẫn là ngày lễ quan trọng nhất. Đây là dịp mà mọi người sẽ cùng nhau cử hành những nghi lễ, phong tục truyền thống đậm nét văn hoá Việt nhằm cầu mong một năm mới an lành, may mắn, an khang, thịnh vượng.