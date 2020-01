hà tĩnh lụt to

2019-09-04 14:47:00

(Baohatinh.vn) - Đầu giờ chiều nay (4/9), Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu ATNĐ nên trên địa bàn tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to; mưa tập trung chiều 4/9, đến ngày 5/9 mưa sẽ giảm, lượng mưa phổ biến 100 - 250mm.