Hạn hán ở Hà Tĩnh

2019-03-08 15:04:00

(Baohatinh.vn) - Ngày 5/3 vừa qua ghi nhận nền nhiệt khu vực Hà Tĩnh tăng bất thường (37 độ C ở Hương Khê, 35 độ C ở Hương Sơn). Theo Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh, đây là kiểu thời tiết hiếm gặp, xuất hiện sớm hơn so với nhiều năm. Đáng nói, đó không phải là ngày duy nhất xảy ra hiện tượng cực đoan như vậy...