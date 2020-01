2019-01-26 07:02:00

(Baohatinh.vn) - Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh), Cục Điều tra tội phạm ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an Hà Tĩnh và Công an Nghệ An vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 120 bánh heroin.