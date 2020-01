2016-09-08 05:44:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tất cả các nước, khu vực và cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung trong việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông và tạo điều kiện thuận lợi cho giải quyết tranh chấp.