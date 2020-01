2018-09-20 08:17:00

(Baohatinh.vn) - Trong MV cover bài hát “Top of the world” của ban nhạc nổi tiếng The Carpenters, Người đẹp Du lịch, Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Hà Lương Bảo Hằng vừa tự đệm đàn vừa hát. Chất giọng ấm áp, ngọt ngào cùng vẻ đẹp khả ái, đậm chất Á Đông của cô khiến người xem mê mẩn.