2019-05-06 15:24:00

(Baohatinh.vn) - Công an Hương Khê vừa bắt giữ Nguyễn Văn Đức (SN 2001, trú tại xóm 2, xã Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh) - đối tượng bị Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) truy nã về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.