2017-06-23 04:39:00

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khám, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác tại BVĐK tỉnh Hòa Bình, ngày 22/6, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.