2019-03-29 15:07:00

Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq thừa nhận ít nhất 1.257 dân thường đã thiệt mạng do trúng không kích của lực lượng này.