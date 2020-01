Kiên giang

2016-10-12 05:37:00

Khả năng cao, khoảng từ ngày 16-17/10 ở Biển Đông sẽ xuất hiện một cơn bão mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp của vùng áp thấp, gió đông bắc, nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm 12/10 đến hết ngày 15/10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.