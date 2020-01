2018-12-07 16:09:00

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Bùi Văn Thanh (SN 1982), Bùi Thị Cảnh (SN 1991), Ngô Đức Đại (SN 1989), cùng trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.