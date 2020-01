2016-11-29 05:28:00

Miền Bắc đang duy trì kiểu thời tiết nắng hanh, độ ẩm thấp khoảng 30-40% nên gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi với nhiều người. Nhiệt độ về đêm và ngày có sự chênh lệch rõ rệt, nếu ban ngày lên tới 23-24 độ C thì về đêm và sáng sớm chỉ 14 - 15 độ C ở đồng bằng, còn vùng núi 9-10 độ C.