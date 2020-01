2017-11-04 08:41:00

(Baohatinh.vn) - Như Báo Hà Tĩnh điện tử đưa tin, ngày 23/10/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Xuân (SN 1976, trú thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau khi được cơ quan an ninh giáo dục, cảm hóa, đối tượng đã ăn năn hối cải, mong muốn làm lại cuộc đời.