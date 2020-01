Lốc xoáy ở Hà Tĩnh

2019-05-21 07:05:00

(Baohatinh.vn) - Dự báo viên Bùi Xuân Tuyên (Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh) vừa cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết Vinh (Nghệ An), sáng sớm nay (21/5), mây đối lưu phát triển trên vùng ven biển khu vực Hà Tĩnh. Từ ngày 21/5 đến sáng 22/5, dự báo trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.