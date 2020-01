2017-09-12 07:29:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 12/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500-5.000m nên ở Bắc Bộ có mưa ngắt quãng, tập trung chủ yếu vùng núi và trung du có nơi mưa to đến rất to.