lũ lụt Hà Tĩnh năm 2019

2019-09-05 06:37:00

(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm vùng thấp trên Biển Đông nên hôm nay (5/9), khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm.