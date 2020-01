Lừa chạy việc

2016-04-27 15:58:00

(Baohatinh.vn) - Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Tiến (SN 1972, trú tại An Tiến, An Lão, Hải Phòng) về tội ’lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.