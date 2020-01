Luật An ninh mạng

2018-06-16 06:05:00

Ngày 15-6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Hữu Lộc (SN 1961, ngụ quận Tân Bình) về tội “Phá rối an ninh” theo Điều 118 Bộ luật Hình sự.