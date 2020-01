Luật giao thông

2017-04-29 12:23:00

(Baohatinh.vn) - Nhằm đảm bảo an toàn trong những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5/2017, BTV Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị tham gia các tổ đội tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.