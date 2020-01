2017-02-15 14:10:00

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị triển khai kế hoạch triệt xóa tụ điểm mại dâm tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Kỳ Anh – Cẩm Xuyên do Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sáng nay (15/2), lãnh đạo Công an các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã báo cáo tình hình hoạt động mại dâm trên địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện.