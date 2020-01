Miền trung

2017-09-03 09:48:00

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (3/9), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Ở Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.