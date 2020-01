Mô hình kinh tế

2019-07-02 15:43:00

(Baohatinh.vn) - Từ quả dưa non còn tươi, bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1963) ở thôn Kim Nam Tiến, xã Kỳ Tiến (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã chế biến thành dưa muối, bán với thu nhập cao. Đây là cách "hóa giải" đầu ra cho cả mẫu dưa non do bà chuyển đổi cây trồng.