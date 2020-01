2016-12-26 08:11:00

Theo THX, ngày 25/12, tổng cộng 97 phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh các liệt với lực lượng an ninh và một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.