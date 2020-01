2018-09-09 07:24:00

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên mưa to ở Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực phía Bắc Quảng Bình có thể kéo dài đến hết ngày 10/9.