2019-07-06 06:19:00

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (6/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực các tỉnh Trung Bộ (trong đó có Hà Tĩnh) nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.