Nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh

2019-06-11 07:53:00

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/6, Trung Bộ trong đó có Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.