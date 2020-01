2016-10-14 20:43:00

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng kết hợp của rìa Tây Nam lưới áp cao lục địa tăng cường, rìa Bắc rãnh áp thấp nối thâm áp thấp nhiệt đới và nhiễu động đới gió Đông trên cao nên từ chiều đến tối nay (14/10), trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, gây ngập lụt nặng ở một số địa bàn...