Nghỉ lễ 2/9

2019-08-29 04:15:00

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo an toàn trong dịp lễ Quốc khánh, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, phương án; tăng cường lực lượng trực gác nhằm chủ động nắm chắc tình hình, không để bất ngờ, bị động, đồng thời xử lý tốt các vấn đề nảy sinh, giữ vững ANTT trên địa bàn.