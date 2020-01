Nghĩa trang

2017-06-29 15:04:00

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Xuân Hiền (SN 1977, thường trú khối 10, phường Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An; hiện ở xóm Khí Tượng, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.