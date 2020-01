2017-04-29 13:36:00

Dịp nghỉ Lễ, nhiều người về quê hoặc đi chơi xa. Một trong những dạng thuốc được mọi người dùng nhiều là miếng dán chống say xe. Bên cạnh hiệu quả mà miếng dán say xe mang lại, vẫn có nhiều tác dụng phụ không thể lường trước xảy ra. Để có một chuyến đi thật an toàn, mọi người cần biết những lưu ý đặc biệt khi dùng miếng dán chống say xe.