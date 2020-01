Nhiếp ảnh gia việt nam

2017-11-01 09:40:00

(Baohatinh.vn) - Bức ảnh “Đôi mắt đầy hi vọng của bé gái mưu sinh trên bãi rác” của tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc (Việt Nam), chụp cảnh hai mẹ con kiếm sống bằng nghề thu gom phế liệu tại một bãi rác ở ngoại ô thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đã đoạt giải cao nhất cuộc thi ảnh quốc tế Nhiếp ảnh gia môi trường 2017 (Environmental Photographer of the Year - EPOTY 2017).