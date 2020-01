2019-05-06 11:13:00

(Baohatinh.vn) - Nhiếp ảnh gia - nhà báo Trần Việt Văn đoạt giải 3 ở hạng mục “Street Food” của cuộc thi ảnh quốc tế hàng đầu về thực phẩm Pink Lady Food Photographer of The Year 2019 (Anh) với bức ảnh “Bữa ăn sáng của người bán thịt” (Breakfast of the butcher).