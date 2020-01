2017-11-29 08:28:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 30/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.