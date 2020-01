Noel ở Hà Tĩnh

2018-12-24 05:26:00

(Baohatinh.vn) - “Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way” - tiếng hát vang lên đầy hân hoan giữa sân trường mầm non từ các em bé trong một cuối chiều đã khiến tâm tư tôi trở nên chộn rộn. Một mùa Giáng sinh nữa đang chầm chậm trở về.