NTM tại Can Lộc

2018-11-18 05:32:00

(Baohatinh.vn) - Từ đầu tháng 10 lại nay, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bố trí, sắp xếp công việc hợp lý để cắt cử thêm lực lượng cùng tham gia “chạy nước rút” với chính quyền, người dân xã Gia Hanh (Can Lộc) kịp về đích NTM trong năm 2018.