2017-01-25 06:52:00

Ngày 24-1,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Thủy, 34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (tạm trú: tại KP8, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và Châu Thị Kim Xuyến, 23 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An về tội cướp tài sản.