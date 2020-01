2017-03-22 05:30:00

Trong các ngày 17 và 21/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với hai đối tượng để điều tra về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.