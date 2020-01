Phổ biến pháp luật ở Hà Tĩnh

2019-08-07 14:45:00

(Baohatinh.vn) - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến buộc phải cách ly với xã hội, trong đó phần lớn là do kiến thức và nhận thức pháp luật của các phạm nhân còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Trại Tạm giam - Công an Hà Tĩnh đã tập trung giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng luật pháp cho các can, phạm nhân.